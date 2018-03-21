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反驳阿敏赖斯的批评

约翰布迪称总统分发土地证不是塑造个人形象

【雅加达Liputan6网】总统发言人约翰布迪（Johan Budi SP）针对国民使命党政治家阿敏赖斯的批评有关总统分发土地证是为了塑造个人形象，作出回应，约翰布迪强调阿敏的指控没有根据，更不是讨好民众的方案，而是实实际际的政府的工作计划。

“分发土地证是佐科威-卡拉政府的实际工作计划并不是为塑造个人形象，而是为了解决多年来民众无法取得土地证的困难。”总统发言人约翰布迪如是说。

“分发土地证是总统对民众的关注，这样民众可以拥有合法的土地证并该土地证有利于民众的生活利益。”翰布迪这样表示。

约翰布迪表示，阿敏赖斯无中生有的批评不会对佐科威-卡拉政府实行的土地证政策带来影任何影响，佐科威-卡拉政府仍然会继续执行分发土地证的决策。

约翰布迪补充说，总统对阿敏赖斯的批评也不会采取任何措施，人民的眼睛是雪亮的。之前，阿敏赖在西爪哇万隆市Savoy Homman出席一场非正式会议中致辞中谴责佐科威-卡拉政府分发土地证是塑造个人形象。

“分发土地证给民众是塑造个人形象，是欺骗老百姓的个人形象打造。”阿敏赖斯说。