Monday, July 3rd, 2017 | Posted by

“参选总统门槛”议论
维兰多评估佐科威总统尚无必要参与

【雅加达罗盘报新闻网7月3日讯】针对近来国内各界热烈讨论有关“参选总统门槛” (presidential threshold)问题，尤其是政府坚定要求“参选总统门槛”必须维持在20%的水平而不少政党却要求参选总统应该不需要设定任何门槛，双方针锋相对，各执己见及坚持自己政治利益的考量之际，我国政治法律安全统筹部长维兰多 (Wiranto)，周一（7月3日）在雅京总统府表示，现阶段，佐科威总统尚没有必要介入讨论有关“参选总统门槛”的议论。

其实国会各政党意见也相左，有的赞同维持现有的“参选总统门槛”必须20%， 但是也有政党要求取消“参选总统门槛”的规定， 大家各怀心机。

若维持现有的“参选总统门槛”20%的规定，政党若要推举总统候选人，必须在国会拥有20%的席位或最少在全国得票获得25%，才有资格推举总统副总统候选人，不然政党必须选择与其他政党建立联盟，共同推举一组总统副总统候选人。

迄今国会政党之间或国会与政府之间对“参选总统门槛”议题尚未达成共识。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=186478

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