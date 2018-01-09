Tuesday, January 9th, 2018 | Posted by

参选地方选举者今日报名截止
佐科威勉励参选者勿互相攻击

【本报讯】佐科威总统昨日透过内阁秘书处发表讲话，勉励各参选人遵守选举规则与民主制度。竞选时勿互相攻击或互相指责。

他表示，我们都是一家人，不要因为选举而闹分裂，互相抹黑，甚至互相仇恨。参选者应该拼政见、拼理念、拼功绩。展示出印尼民族是一个有礼貌、有涵养的民族。

2018年地方首长选举报名日期是18日至10日截止，接受报名时间从上8时至下午4时，最后一天110日特别延后截止时间至晚上12时。

普选委员会主席阿利夫．布迪曼呼吁各政党胜选团队，不要到最后时刻才仓促的报上参选者姓名。以防万一仍缺少证件时，来不及补办。

参选者必须附上政党推荐信及政党与参选者的协议书。政党的证件必须由政党总主席签字。除此之外，参选者必须附上财产证明书，缴税报告书等。

完成报名手绩后，普委会将检验参选人证件，合格者将于18日至15日进行体检。

普委会将于212日公布合格参选者，213日抽签参选的每组编号。627日进行投票，全国共有171个省、县、市长同步进行选举首长，据悉今年是历年最大的一次同步选举。

 

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