Thursday, December 29th, 2016 | Posted by

原雅京地方议会主席山努西
被贪污法庭判处7年有期徒刑

【雅加达点滴网29日讯】涉嫌接受阿贡波都莫罗私企地产开发商公司（PT Agung Podomoro Land –APL）贿赂案件的原雅京特区地方议会D委员会主席穆罕默德山努西（Sanusi）。

周四（29/12）在雅京中区贪污法庭大厦由审判官Sumpeno 宣读判决书，山努西被贪污法庭判处7年有期徒刑。听完法官的判决，山努西在家人的陪同下，潸然泪下。

为了在雅京地方议会讨论的雅京北区战略性区域城市空间规划地方法规草案（RTRKS）的过程中取得更多的商业利益，APL地产开发公司总经理 Ariesman Widjaja 向时任原雅京特区地方议会D委员会主席穆罕默德山努西20亿盾赂金而被肃贪会（KPK）就地缉犯行动中逮捕，人证物证都有。检察官要求雅京中区地方法庭判决山努西10年有期徒刑和罚款5亿盾。

Sumpeno, Masud, Baslin Sinaga, Ugo Anwar法官组成的主审团，也判决没收山努西被指从受贿累积的所有个人财产。

山努西从贪污受贿得来的钱，违法进行洗钱交易高达Rp453亿盾，肃贪会调查员还在山努西保险箱发现一万美元的现金。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=171908

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