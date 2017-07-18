Tuesday, July 18th, 2017 | Posted by

原海洋安全机构官员受贿罪名成立
Eko Susilo Hadi被判处4年有期徒刑

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涉嫌行贿的原海洋安全机构（Bakamla）法律信息与合作副主任及暂摄秘书长艾戈（Eko Susilo Hadi）

 

【雅加达点滴新闻网7月17日讯】涉嫌行贿的原海洋安全机构（Bakamla）法律信息与合作副主任及暂摄秘书长艾戈（Eko Susilo Hadi）被判处4年3个月监禁和罚款2亿盾或易科罚金2个月。因为艾戈接受与采购有关海洋安全机构卫星监测项目的贿赂。

“被告人艾戈有证据接受与采购有关海洋安全机构卫星监测项目的贿赂。”审判长Yohanes Priana 周一（7月17日）在雅京中区肃贪法院宣读判决时如是说道。

“作为涉嫌行贿的原海洋安全机构法律信息与合作副主任及暂摄秘书长预算权，对印尼Melati Technofo 有限公司（MGI）的拍卖获胜7.5％的费用给Bakamla并同意接收2% 给即将有德国回来的Bambang Udoyo和Nofel Hasan。“法官说。

“被告已证明在不同的时间收到海洋安全机构卫星监测项目的两倍。而在11月14日1万美元和1万欧元由Mohammad Adami 提交以及2016年12月15日在Bakamla办公室接受10万块星元和8万8500美元。”法官说。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=187780

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