Friday, February 2nd, 2018 | Posted by

原民主党财政Nazaruddin将获得有条件假释

在电子身份证贪污案和西爪哇茂物县罕巴朗(Hambalang) 体育中心兴建工程贪污案嫌犯的民主党（Partai Demokrat)前财政穆罕默德.纳萨鲁汀(Muhammad Nazaruddin)。

在电子身份证贪污案和西爪哇茂物县罕巴朗(Hambalang) 体育中心兴建工程贪污案嫌犯的民主党（Partai Demokrat)前财政穆罕默德.纳萨鲁汀(Muhammad Nazaruddin)。

 

【雅加达CNN Indonesia网】前任民主党财政穆罕默德.纳萨鲁汀（Muhammad Nazaruddin）将获得西爪哇万隆市Sukamiskin监狱的条件假释，纳萨鲁汀在肃贪会已有2个贪污案的记录。

这个是建议原民主党财政纳萨鲁汀获得有条件假释。Sukamiskin监狱长Dedi HandokoCNN Indonesia电话中如是说。

Dedi Handoko表示，我们建议法律与人权部长亚索纳劳利（Yasonna H Laoly）给纳萨鲁汀条件假释的机会，不过该意见还在讨论阶段。

我们向法律与人权部提出这个意见。”Dedi Handoko这样表示。

此前报道，纳萨鲁汀干涉两个贪污贿赂刑事案，于2012420日，被法官判处410个月徒刑，并罚款2亿盾。

纳萨鲁汀被质疑接受46亿盾贿金，该贿金由Duta Graha Indah有限公司前销售经理Mohammad El Idris和两个官员YulianisOktarina Fury给纳萨鲁汀。

此外，第一贪污案件未完成，纳萨鲁汀干涉另外的贪污刑事案，于2016615日，纳萨鲁汀被判处6年有期徒刑，被罚款10亿盾。

该贪污案纳萨鲁汀接受Duta Graha Indah有限公司和Nindya Karya有限公司的403.7亿盾。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=205363

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