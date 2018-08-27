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原国军总司令卡铎

有望成为佐科威-马鲁夫胜选团主席

【点滴新闻网雅加达8月26日讯】原国军总司令卡铎努尔曼帝约（Gatot Nurmantyo）陆军退役上将近日陪同我国副总统尤淑夫卡拉（JK）在史纳延翁加诺体育馆（GBK）观看空手道比赛时，他们显得格外亲切。因此，外界推测知否意味着卡铎有望将成为2019年总统选举佐科威 -马鲁夫（Jokowi – Ma’ruf Amin）的全国胜选团队（TKN）主席的机会，外界不得而知。

卡铎是印度尼西亚空手道体育联合会（Forki）总主席。他在现场观看是为了全力支持正在比赛的我国空手道选手加油打气。

据说卡拉已经拒绝担任全国胜选团队主席，理由是他必须专注于政府行政管理工作，因为佐科威总统将参加总统选举，可能无法全心关注政府事务。但是，卡拉的名字被置于全国胜选团队指导委员会成员之一。

在过去的几天里，卡铎将有机会成为佐科威-马鲁夫的竞选团队主席的传闻不胫而走并受到广泛的关注。

总统府幕僚长穆尔多科（Moeldoko）上将说，原国军总司令卡铎对佐科威-马鲁夫的支持非常重要并将掀起积极的影响。 但穆尔多科声称没有收到卡铎正式的声明。穆尔多科周四（8月23日）在雅京总统府大楼如是说道。

佐科威也回应了卡铎对他的支持。虽然卡铎的支持来自卡铎志愿者，即国民警卫队志愿者（GNR）。

但谁将被推举全国胜选团队主席，佐科威仍然不想透露。佐科威还要求公众耐心等待公布消息。即便如此，佐科威还是透露他希望选择标准的胜选团队。佐科威继续说，这个全国胜选团队可能来自年轻一代。佐科威周六（8月25日）在雅京Balai Kartini举行的2018年全国青年大会（YOTNC）开幕后如是说道。