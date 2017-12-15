Friday, December 15th, 2017 | Posted by

原国会副议长法特瓦与世长辞
遗体以军事仪式卜葬于Kalibata烈士坟场

法特瓦于14日下午3时在Kalibata烈士坟场的葬礼以军礼举行。

法特瓦于14日下午3时在Kalibata烈士坟场的葬礼以军礼举行。

 

【雅加达罗盘网1214日讯】雁过留声， 人过留名。在新秩序苏哈多（Soeharto）执政时，甚至在我国第一任总统苏加诺（Bung Sukarno）时，因为经常批评政府而遭遇压制的原国会议长法特瓦（AM Fatwa），不幸于周四（14日）早上6时在雅京南区MMC医院与世长辞，享年78岁。

法特瓦的遗体以军事仪式卜葬于雅加达Kalibata烈士坟场进行。法特瓦曾经获得我国第六任总统苏西洛曾颁发英雄勋章（Bintang Mahaputra）。

据报道，有许多政府官员和政党领袖纷纷向法特瓦的家属深表哀悼，其中是前任总统苏西洛，前任人民协商副议长希达亚特（Hidayat Nur Wahid）、地方代表理事会第二委员会主席Fahira Idris和雅京省长阿尼斯（Anies Baswedan）。

佐科威总统也向法特瓦家属表示诚挚的慰问。政治家对此法特瓦的去世讯息感觉到惊讶和那么快离开人间，尤其是人协副议长Oesman Sapta Odang，因为昨日晚上Oesman Sapta Odang与法特瓦在电话中互相聊天，但是早上收到法特瓦的去世讯息，不过我们在电话中的内容，法特瓦要求Oesman Sapta Odang能照顾他的家属。

这位人民协商会副议长法特瓦于下午3时在Kalibata烈士坟场进行的葬礼由人协副议长Oesman Sapta Odang 领导仪式指挥官。

 

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  • 15/12/2017 印尼国際日報

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