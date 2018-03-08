Thursday, March 8th, 2018 | Posted by

卷土重来 帕拉波沃
或将于本月底宣布参加2019年总统选举

大印尼行动党中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多（左）在秘书长艾哈迈德穆咋尼（Ahmad Muzani 右）参加普委会政党参选标号抽签活动。

大印尼行动党中央理事会总主席帕拉波沃苏比安多（左）在秘书长艾哈迈德穆咋尼（Ahmad Muzani 右）参加普委会政党参选标号抽签活动。

 

【雅加达TRIBUN新闻网307日讯】大印尼行动党（Gerindra）秘书长艾哈迈德穆咋尼（Ahmaduzani）承认，面对即将到来的2019年总统选举，大印尼行动党将以静制动，勿必匆匆忙忙跟随其他政党的脚步起舞。包括近日来风尘补补拜访各政党领袖和会见佐科威总统的民主党胜选团召集人阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono /AHY）。

我们尊重每个政党采取政治行动的权利，因为我们大印尼行动党有权决定自己的政治举动，身为国家元首，佐科威当然有必要与任何一方见面会谈，这是总统的权利，我们不会在意。”穆咋尼如是说。

我们明白这是总统的权力，但是我们反对在任总统利用拥有的行政权力与其他政党领导人进行政治交易每位2019年总统选举铺路，争取更有利的局面。” 穆咋尼周三（37日）在雅京史纳延国会大厦如是说道。

大印尼行动党更不愿意看到最终演变成2019年仅有一组候选人的局面，这完全不符合我国健康的民主制度。” 穆扎尼说。

因此，大印尼行动党将于2018年地方行政首长选举时，宣布推举帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）为2019年总统选举候选人。但穆咋尼不愿透露陪同帕拉波沃的副总统候选人。

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