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即使Romy不入选副总统候选人

PPP仍然将在2019年总统选举支持佐科威

【雅加达Tribunnews网】建设团结党（PPP）秘书长撒尼（Arsul Sani）表示，我们不可能勉强佐科威政党联盟竞选建设团结党中央理事会罗马胡穆兹（Romahurmuziy）为佐科威搭档的副总统候选人。

虽然每个支持佐科威为2019年总统候选人的政党都希望获得佐科威的青睐成为佐科威搭档的副总统候选人。PPP肯定也觊觎成为副总统的候选人。建设团结党秘书长撒尼如斯说。

“原则上，佐科威政党联盟想推举自己政党主席为佐科威搭档的副总统候选人，但是我们专心协助佐科威寻找最符合条件的副总统候选人。”这位国会第三委员会成员撒尼周二（3月27日）在雅京这样表示。但是有建设团结党基层党员肯定渴望自己政党总主席罗马胡穆兹被推举为佐科威搭档的副总统候选人。

然而，即使罗马胡穆兹最终不被入选为副总统候选人，建设团结党依然将在2019年总统选举支持佐科威，并愿意为佐科威在2019年总统选举赢得连任战略布局。

“我们承诺对此事不影响我们支持佐科威为连任总统，佐科威联盟阵营在近期内开始积极建立政党沟通。”罗马胡穆兹说。