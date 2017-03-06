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印度洋区域合作联盟峰会周日正式开始

峰会将产生雅加达宣言等四项重要协议

【本报雅加达讯】印度洋区域合作联盟峰会（KTT IORA）周日在雅加达会议中心正式开始，为促进印度洋区域成为和平、稳定与繁荣的地区，峰会将产生雅加达宣言等四项重要协议。

该四项重要协议即是：一，雅加达共识，是 IORA未来合作准则与使命的战略性文件。二，IORA行动计划，是为实行雅加达共识的行动计划与加强优先领域与跨部门的实施。三，共同宣言，是成员国为 预防和打击恐怖主义和暴力极端主义的重要共识。四，商业界联合声明，为可持续经济增长和公平，为加强合作与扩展业务以及贸易多样化与投资，IORA将建立伙伴关系，重点是中小型企业。

印尼政府认为，需要发展IORA以加强区域合作和推动对话文化。

外交部信息与媒体部主任西蒂索非亚说，印度洋区域对印尼的好处其中即是成为潜在的投资来源，总投资额达30.5亿美元或总落实投资的41％。

此外，印度洋地区也是世界旅游中心之一，能吸引1.21亿名游客，总值1468亿美元。

印度尼西亚与IORA14

个国家的贸易也顺差。