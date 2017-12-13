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印度尼西亚穆斯林学者协会

支持佐科威2019年 蝉联总统

【Lebak安达拉新闻网12月12日讯】印度尼西亚穆斯林学者协会（ICMI）支持佐科威蝉联总统宝座，因为佐科威将继续包括万丹省在内的各个地区实施基础建设发展计划。

“我们当然欢迎ICMI主席Jimly Asshiddiqie 表明支持佐科威蝉联总统宝座。” Lebak 县ICMI 主席Usep Mujani周一（12月11日）在冷加史勿冻（Rangkasbitung）如是表示。

ICMI支持佐科威总统是根据研究结果。另外，佐科威无疑是未来五年的政坛主角。佐科威从外围建造基础设施肯定是被社会民众所接纳。因此，ICMI全力支持佐科威总统努力实现公正、平等的发展。

“我们作为这个地区的行政人员支持ICMI主席Jimly表明支持佐科威蝉联总统宝座。Usep Mujani解释说。

根据Usep说，Jimly在西爪哇省茂物行宫举行的ICMI 全国工作恳亲活动以及ICMI的第27周年纪念活动上发言，引起了管理人员的同意和反对。

然而，在所有这些组织中，分歧是司空见惯的事情。Lebak县ICMI主席说，Jimly的发言非常有道理。因此，五年内发展的稳定是不可能的。 为此，ICMI在可持续发展的框架下讲话，实现国家的福祉和未来。

在此期间，Lebak县ICMI支持合法政府，具有强大的社区合法性。ICMI必须在各个发展部门发挥作用，包括为国家和国家做贡献的智力工作。

Usep表示，对佐科威总统的忠诚也在该地区感受到。Usep指出，例如将Wakaf银行建立为伊斯兰教小型金融机构的计划，以及与ICMI的公共合作摊位。

“我们正处在ICMI中央执行委员会非常支持的一个领域，以加强与政府为未来国家的利益而着想，学者们必须出来奉献知识和才干。” Usep如是表示。