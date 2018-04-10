Tuesday, April 10th, 2018 | Posted by

印度尼西亚医生协会
延缓撤职Terawan医生决定

【雅加达安达拉新闻网409日讯】印度尼西亚医生协会（IDI）主席Ilham Oetama Marsis教授表示，实施IDI医疗伦理执行委员会关于延缓 撤职德拉万（Terawan Agus Putranto）医生的决定。

DI理事会延缓印尼医学道德委员会（MKEK）的决定，因此，至目前为止，德拉万仍然是IDI的成员。擬arsis周一（49日）在雅京IDI理事会办公室的新闻发布会上如是表示。

Marsis确认，决定延缓撤职德拉万医生的决定是因为IDI正在收集MKEK以及来自德拉万医生答案的资料证据。

对我们来说，延缓撤职德拉万取决于证据，有可能可以豁免撤职，但我们也可以向MKEK建议。” Marsis如是说。

众所周知，IDI对德拉万医生自226日至2019225日期间从IDI会员解雇12个月。Terawan被指违反印尼医生协会的道德行为，即选择给病人使用Digital Subtraction Angiography（简称DSA）的治疗方法。DSA即血管造影的影像通过数字化处理，把不需要的组织影像删除掉，只保留血管影像，这种技术叫做数字减影技术，其特点是图像清晰，分辨率高，对观察血管病变，血管狭窄的定位测量，诊断及介入治疗提供了真实的立体图像，为各种介入治疗提供了必备条件。其实在某些国家DSA治疗法已经取得良好的效果。

 

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=211728

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