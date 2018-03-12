Posted by admin

印度尼西亚共和国不将以宗教信仰作为建国原则

【本报雅加达讯】印度尼西亚共和国（简称印尼）已由建国元老达成一致的协议，决定以五项原则作为建国原则，因此不可能再以宗教信仰作为建国原则。

上述问题由印尼-中国经济社会与文化合作协会（LIT）总主席暨印尼驻中国前大使陆军退休少将苏德嘉（Sudrajat）于3月11日（星期日）在西爪省万隆市的Bidakara Savoy Homann酒店举行“印-中三位历史伟人书评”节目时作为主讲人提出的。

书评节目是印尼-中国友好协会（PPIT）西爪哇分会与印-中经社文合作协会（LIT）和印中协会（INTI）合作举办的。

苏德嘉阐述，在起草1945年宪法期间，穆斯林团体希望伊斯兰教成为国家的基础，但学者和习经生还得听取来自万雅佬，峇达和安汶的非穆斯林团体朋友的愿望。

他强调说：“如果印尼是以伊斯兰教为基础的，那么万雅佬就会脱离。从达成协议的结果来看，我国的基础不是建立在伊斯兰教的基础上，而是建立在‘至高无上的信仰’的基础上。因而诞生了班查西拉（建国五项原则）。所以实际上班查西拉由大体学者决定的。不要害怕有一天印尼将基于伊斯兰教义，它绝对不会的！ ”

他声称，讨论苏加诺、古斯杜和周恩来的“印-中三位历史伟人书评”节目是为回到班查西拉所作的努力。

他指出，现在对班查西拉已有很多偏差，即使印尼实施的民主观现在也已经偏离了。其中一项就是选举中的政治成本。仅选择一个省长，这个国家至少需要花4兆盾的经费。试与超级大国相比，选择巴拉克奥巴马成为总统，美国‘只是’筹集70亿美元。”

他接着说，事实上，印尼今天面临的最大挑战是如何继续巩固与中国这个目前继美国之后的世界第二大经济强国的关系。

“我们必须追赶中国，而成为世界上最富有的国家之一。中国的进步是有目共睹的。如果在上个世纪出现工业革命，那么在本世纪可预见的就是发生非凡的技术革命现象。汽油将不复存在，亚马逊和谷歌将更加发达，而网络将包罗万象。”

此前，印尼中国友好协会（PPIT）西爪哇分会主席沈德民（Demin Shen）说，由该组织发起的书评活动非常重要，因考虑到不久将在几个地区举行同步选举，人民将选出最好的地区领导人。

沈德民引用李光耀的话说，实际上选出正确的领导比民主更重要。他甚至说，印尼人民的教育水平还比较低，担心实行民主后会产生混乱。就美国而言，其教育程度相对较高，但民主党和共和党之间时时出现分歧。

与选举有关，苏德嘉也是西爪哇省省长候选人，驳斥了关于2018年省长选举将使西爪哇陷入局势动荡的广泛传闻。

“在西爪哇首长选举什么都不会发生，会安然无恙。我曾在国家情报局，曾经担任陆军情报中心负责人（Kapuspen TNI）、如果有人说2018年西爪哇会发生骚乱，不要茫然，因为消息来源不可靠。

他强调在西爪哇多次首长选举的经历，包括县长和市长选举，从没有发生过流血事件。“这是雅加达人不理解西爪哇的看法。西爪哇多年来一直很平静。”

印尼伊联（PBNU）总主席Eman Suryaman在书评中成为其中一位发言人，也提醒人们不要被其他不希望印尼前进的国家搞分裂。

他说：“印尼市场庞大。如果印尼发展起来，那么印尼不将再成为其他国家产品的市场。”

据他阐明，MN Ibad和Akhmad Fikri AF撰写的“KH Abdurrahman Wahid：印尼华裔先生”一书显示了阿卜杜勒-拉赫曼（Abdurrahman）对所有信徒都包容，包括已在印尼生长数百年的华人。

“多元化包括华人的信仰也不是障碍，因为最重要的是共同建设这个国家 。”

Ema说，在新秩序政府的32年内，实际上伊联（NU）和华裔遭受同样的命运。那时华裔受到禁锢，而伊联也无法发展。“如果当时NU发展的话，它会让政府担心。”

除了伊曼之外，还有来自巴查查兰大学（Unpad）的人类学讲师Dede Mulyanto解剖了韩素音撰写周恩来一书。据伊曼介绍，周恩来有能力将中国带入现代化的三位中国伟人之一。其他两位是毛泽东和邓小平。

“没有毛泽东和邓小平，现代化中国是不可能存在的，而没有周恩来，毛泽东和邓小平就没有伟大的成就。”

德德说，周恩来是聪明人物，是毛泽东和邓小平幕后策划者。毛泽东被任命为党的领导人和中国国家主席也是周所鼓励的结果。同样，邓小平能成为中国国家主席

并应用中国现代化政策，这也要感谢周恩来的战略和方针了。