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印尼龙目岛再遭规模7强震 街上挤满人至少3死

【马打蓝08月05日综合讯】印尼热门度假胜地龙目岛（Lombok Island）北海岸外，今(5日)再遭到里氏规模7强烈地震袭击，震源深度10公里。当局稍早有发布海啸警报，稍后已解除。

据印尼官方报导，地震已造成至少有3人死亡。其中一名是位于西东努省（NTB）的 Riyadussibat习经院14岁学生Muhammad Khudori。

路透引述印尼气象、气候和地球物理局的数据，指地震规模6.8，震央深度为10公里。该局局长德维寇里塔（Dwikorita Karnawati），稍早呼吁民众避往高地，并保持冷静不要恐慌。

稍后，德维寇里塔表示，有两个村落测得浪高约10公分至13公分。

当地媒体报导，此次地震的震感强烈，居民纷纷从屋里逃出。从当地电视台拍到的片段可见，当地有部分建筑物出现损毁，但尚无法确定是否造成死伤。

龙目岛马塔兰金宫饭店（Golden Palace Hotel）外有救护车抵达，现场草地有人躺着。有游客拍摄视频表示，饭店的住客在地震时纷纷逃离室内，街上挤满了人。有民众在医院，将病人连人带病床推到空旷处。

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