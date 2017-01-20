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印尼鹰航劳斯莱斯贿赂案

肃贪会将与英国欺诈重案办公室SFO合作调查

【雅加达Tribunnews新闻网20日讯】肃贪会（KPK）不会跨境调查贿赂原印尼鹰航公司总裁和首席执行官艾米尔夏·萨达尔(Emirsyah Satar)的英国劳斯莱斯 （Rolls Royce）公司。

但是，肃贪会将与英国欺诈重案办公室(Serious Fraud Office,SFO)合作进行调查有关劳斯莱斯提供印尼鹰航的劳斯莱斯喷气发动机的贿赂案。

劳斯莱斯是英国公司，肃贪会不会越境调查，再说肃贪会也没有调查外国公司的权利。因此，肃贪会与英国SFO合作让英国方面调查该贪污贿赂案。

为了使印尼鹰航公司买下他们的T-700喷气发动机，劳斯莱斯拿出220万美元或26亿盾贿赂鹰航公司高级官员。

劳斯莱斯公司坦承，除了贿赂印尼鹰航以外，劳斯莱斯也贿赂泰国，印度，俄罗斯，尼日利亚，中国和马来西亚。

周五（20/1），肃贪会副主席劳德穆哈默德（Laode Muhammad Syarif）在雅京肃贪会总部如斯说道。

Muhammad Syarif表示，英国SFO将把调查的详细资料传送给我国肃贪会，因此，肃贪会对该贿赂案理应不会遇到具体的障碍。

“英国欺诈办公室将向我们提供有关劳斯莱斯公司向外国公司行贿的全部信息，肃贪会可以分享英国方面的调查资料。”Muhammad Syarif说道。

肃贪会除了与英国欺诈办公室合作调查外，肃贪会也将与新加坡贪污调查局（CPIB）合作调查该贪污受贿案件。

肃贪会与新加坡贪污调查局的理由是2005年-2015年原印尼鹰航公司总裁和首席执行官Emirsyah Satar曾把钱存在新加坡银行。肃贪会已与新加坡贪污调查局和英国欺诈案办公室会谈。

之后，若需要有进一步的商讨和信息，他们再次举行会谈。

“上个星期肃贪会与新加坡贪污调查局和英国欺诈案办公室举行侦查工作会议，但是上述是近日的会谈，不过若我们有问题想商讨，再次会谈。”Muhammad Syarif说。

除了Emirsyah Satar，Sutiko也被肃贪会列为犯罪嫌犯。