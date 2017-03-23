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印尼驻华大使：

应进一步加强印尼与中国民间文化交流

印度尼西亚驻华大使苏更·拉哈尔佐（Soegeng Raharjo）

中新社北京3月22日电 (沙晗汀)印度尼西亚驻华大使苏更·拉哈尔佐（Soegeng Raharjo）3月22日在“中国—印度尼西亚人文交流研究中心”成立仪式上表示，印尼与中国两国在已有基础上还应进一步加强民间文化交流，增进相互了解，做“和睦邻居”

苏更·拉哈尔佐大使表示，近年来印尼与中国两国在政府和企业间的合作交流日益密切，而两国民众间的文化互通则仍须加强。“民间交流在双边关系中同样重要。只有双方民众互相了解对方国家的文化和社会状况，才能消除疑虑，实现良性发展”。

对于此次“中国—印度尼西亚人文交流研究中心”的成立，苏更·拉哈尔佐认为将会为两国在文化、教育、科技等领域间的合作开启“新篇章”，对促进两国人民间相互了解具有重要意义。

该研究中心由中国教育部主导，在北京外国语大学成立。

北外校长彭龙教授在致开幕词中说，该研究中心将致力于建成集基础研究、政策研究、学术交流、人才培养等多功能为一体的国家级平台，积极服务两国人文交流和全面战略伙伴关系发展，服务中国“21世纪海上丝绸之路”和印尼“全球海洋支点构想”的合作对接。

教育部国际司副司长于继海在致辞中强调中印尼两国友谊源远流长，中国和印尼在地区和多边层面具有广泛共同利益。他希望该中心可以成为政策建议的“储备库”、人才培养的“蓄水池”，以及推动双边和区域合作的“助推器”。

近年来，中印尼两国关系发展取得很大进步。2015年，中印尼副总理级人文交流机制首次会议在印尼首都雅加达举行，2016年在中国贵阳召开第二次会议，双方在教育、科技、文化等领域签署重要合作交流协议。“该机制不仅是中国与发展中国家建立的首个高级别人文交流机制，还对中国和东盟的人文交流起到示范和引领作用，”于继海说。

中印尼两国专家学者纷纷对该中心及促进中印尼两国文化交流建言献策。有专家认为，双方应加强在海洋考古、互派留学生、文学互译等人文领域的合作。

“‘国之交在于民相亲’，只有让双方民众真正理解对方国家的文化传统，才能从根本上消除误会，实现两国稳定发展”，中国社会科学院亚太社会文化研究室主任许利平说。