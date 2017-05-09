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印尼驻华大使：”一带一路”倡议旨在实现合作共赢

【国际在线报道（记者 朱福宁 李树坤）】“一带一路”国际合作高峰论坛将于本月１４－１５日在北京举行，印尼总统佐科威（Jokowi）应邀出席。印尼是“２１世纪海上丝绸之路”的首倡之地，也是共建“一带一路”的早期收获之地。印尼驻华大使苏庚·拉哈尔佐（Soegeng Raharjo）日前在接受记者专访时表示，中国提出“一带一路”倡议是为了谋求国际合作，实现共赢。

中国与印尼合作建设的雅加达－万隆高铁和青山工业园区项目是“一带一路”建设的早期重要成果之一。２０１３年１０月，中国与印尼签署协议，决定投资４０亿美元在印尼的中苏拉威西省建设青山工业园区。现在这一偏僻的小渔村已变成一座现代化的产业城，园区建设已为当地创造了上万个工作岗位。２０１５年１１月，中国和印尼企业签署雅加达至万隆高铁合资协议，目前雅万高铁进入全面实施阶段，计划在２０１９年底前竣工，它将成为印尼乃至东南亚的第一条高铁。

苏庚大使在谈到两国“一带一路”建设成果时，高度评价雅万高铁项目的重要意义。他认为，两国在“一带一路”框架下的合作范围很广。他说：“雅万高铁项目是中国‘一带一路’倡议在印尼落地的标志性项目，印尼希望更多的中国投资者在印尼投资兴业、寻找商机，打造更多合作共赢的项目。印尼正在推动国内港口和机场等基础设施的建设，也亟待提高产能，打造工业园区。因此，中印尼两国合作的范围很广，除了基础设施建设，还包括能源、制造业等领域。”

苏庚大使认为，在推动“一带一路”建设中，民心相通尤为重要，因为它是“一带一路”建设的人文基础。他表示，中国的“一带一路”倡议不仅重视基础设施的互联互通，同样重视中国与相关国家的民心相通。他说：“我们希望中国－印尼的合作不仅仅是在基础设施建设方面，同时也要促进两国的人文交流。只有两国人民相互了解和理解，才能为两国的交流与合作营造包容的环境。”

对于目前世界上出现的逆全球化倾向，苏庚认为，相关国家必须遵守现有的国际准则，推动贸易与投资自由化和公平透明。他说，在“一带一路”建设的推动下，国际贸易将会更加活跃和高效，其实际效果将有力地回击逆全球化的倾向。他说：“记得在上世纪末，世界各国都认同‘地球村’时代的来临，因此大力发展和宣扬贸易与投资全球化。但是现在世界上却出现了逆全球化的倾向。我认为，相关国家必须遵守现有的国际准则，推动贸易与投资自由化和公平透明。中国提出‘一带一路’倡议是为了谋求国际合作，实现共赢。我相信，在‘一带一路’建设的推动下，相关国家和地区的贸易将更加活跃，更加高效，物流成本也将有所降低，这会大大提高相关国家的竞争力，使这些国家取得更大的发展，用实际效果有力回击目前出现的逆全球化倾向。”

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