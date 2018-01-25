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印尼调查机构预测

斗争民主党和从业党将争取2019年国会议员选举

【雅加达安塔拉新闻网1月24日讯】印尼调查机构（LSI）主席Denny JA预测斗争民主党（PDI-P）和从业党（Golkar）将在2019年国会议员普选中脱颖而领先其他政党。

“预计没有任何政党能超越2014年的得票率。擫SI研究员鲁利（Rully Akbar）周三（1月24日）在雅京如是说道。

鲁利说，立法和总统选举将在明年举行，因此各政党已开始紧锣密鼓筹备2019年普选，制定战略步骤赢得选举。

根据LSI研究机构结果显示，两个政党即斗争民主党（PDI-P）和从业党（Golkar）将在2019年选举中角逐第一大党地位。

鲁利说，预计斗争民主党将在2019年全国选举中获得22.2％得票，或者比2014年选举的18.95％有所提升，而从业党在2019年选举中估计为15.5％，或者比2014年的14.75％有所进展。

鲁利接着说，根据2017年8月进行的调查显示，当时从业党的支持度仅获得11.6％，排名第三，低于大印尼行动党（Gerindra）。但在2017年12月的调查数据显示，从业党胜选率已上升至13.8％的水平，而到了2018年1月从业党的支持度又更上层楼上升至15.5％。

“从业党中央理事会领导层的更换有助于改善从业党的支持度。”鲁利如是说道。

在同一期间的调查结果显示，斗争民主党的支持反而出现下降的趋势，从2017年8月的28.3％下降到22.7％的水平，然后在2018年1月又下降至22.2％。

鲁利分析了斗争民主党支持度的下降，可能部分支持者已经转移到支持另一个政党，其中是从业党。斗争民主党和从业党之间选民转移的可能性很高，原因是PDIP和从业党的政党纲领和政治理念相同，即传统的民族主义和基层的民众为主要对象。

另外，斗争民主党和从业党都是支持政府的政党，佐科威总统在第三轮的内阁改组中，把原从业党秘书长伊特鲁斯 玛尔哈姆（Idrus Marham）延揽入阁担任社会部长职位，都获得斗争民主党支持者的认同。

鲁利表示，本次调查的受访者约1200名，于2018年1月7日至14日在全国34个省进行，采取多阶段随机抽样进行调查，误差率为2.9％，并进行了诸如专题小组讨论（FGD），媒体分析和深度访谈等定性研究。