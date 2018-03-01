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印尼警方获得美方庭令后扣押刘特佐豪华游艇

【雅加达独立报新闻网2月28日讯】周三（2月28日）国家警察刑事与侦探局和美国联邦调查局（FBI）在巴厘岛Benoa湾海域破获一艘刘特佐（平静号Equanimity）的豪华游轮。警方质疑这艘长度为100米的豪华游艇，正在进行非法洗钱活动。

雅京警察刑事与侦探局洗黑钱犯罪（TPPU）局局长 Jamaludin警察上校表示，该船载有34名船员，2017年11月从美国加利福尼亚法院进入巴厘岛水域。这艘豪华游艇疑涉洗钱活动，然后被印尼警方扣押，因为这艘船是美国通缉的豪华游艇。”

在此消息传出之前，警察总部的TPPU团队、FBI和巴厘岛地方警察仍在检查该豪华游轮。

美国司法部寻求充公一个马来西亚发展有限公司（1MDB）的其中一项资产是2月28日被印尼警方扣押的豪华游艇 平静号。

马来西亚《中国报》报道，这艘由马来西亚年轻富商刘特佐拥有的豪华游艇，是在峇厘岛被扣押。据报道印尼警方是在获得庭令后扣押平静号。

引述印尼刑事罪案调查局警员阿贡瑟亚的谈话报道，印尼警方是在获得庭令后扣押平静号。他说：“我们从昨天（27日）开始检查船员。随着法庭允许充公那艘船后，我们现在展开行动。”