Thursday, November 2nd, 2017 | Posted by

印尼警方击毙两名
西努沙登加拉恐怖嫌疑人

星期三（11月1日）在松巴哇岛比玛市马打兰警察医院两名恐怖分子嫌疑人验尸后，一些警察正在把尸体移交给家属。

星期三（11月1日）在松巴哇岛比玛市马打兰警察医院两名恐怖分子嫌疑人验尸后，一些警察正在把尸体移交给家属。

 

【马打蓝安达拉新闻网111日讯】印尼警察总部公关事务主任 瑟迪奥瓦希斯托 （Setyo Wasisto）少将当天对媒体表示，遭警察反恐88特遣队击毙的2名恐怖分子嫌疑犯遗体，周三（111日）已被送他们的家乡西努沙登加省（NTT）比玛（Bima）。

瑟迪奥阐述，警察反恐88特遣队于３０日在松巴哇岛比马市附近山区开展的搜捕行动中遭４名武装分子并与其发生交火，其中２人被打死，另外２人逃脱。现场发现多件武器、口径不同的子弹和救生设备等物品。

警方怀疑这４名武装分子是印尼恐怖组织“神权游击队”成员。

来自西努沙登加拉比马市的两名疑似恐怖主义嫌犯的遗体被遣返原乡，还未埋葬之前曾在马打兰警察医院进行验尸。

遣返两名可疑的恐怖主义嫌犯的名字是MA别名One Dance RFJ别名Yaman运回到比马城市时受到警方的护送。从死者家属看来，也大力协助遣返过程。

从我们与死者家属的沟通中，死者家属已经很好地接受了这件事，并且委托给我们这是法律行动的一种形式。”西努沙登加拉警察局副局长Tajuddin 上校周三（111日）在Bhayangkara Mataram医院看着两具尸体遣返过程。

Tajuddin继续说，有关进行验尸的结果，暂时没有收到医院的正式报告。从周二（31/10）上午开始，两名涉嫌恐怖分子的尸体停柩于马打兰警察医院。

据报道，两名涉嫌恐怖分子在周一（30/10）上午与印尼反恐88特遣队和联合警察部队展开交火中丧生。还有两名恐怖分子嫌疑人仍被警察追捕中。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=197163

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