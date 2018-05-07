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印尼“科摩多-2018”多国联演开幕

中国海军编队参加国际海上阅舰式

【中新网印尼龙目岛5月5日电 (曾行贱 张杰)】当地时间5日，由印度尼西亚海军主办的“科摩多-2018”多国联合演习在印尼龙目岛伦巴港开幕。

上午8时许，开幕式在港口码头举行。印尼海军司令阿德苏潘迪上将宣布演习开幕并致辞。随后，印尼海军组织了传统的舞蹈、跳伞和特技飞行表演。

此次演习背景为，假想目标格雷岛发生恐怖主义、海盗和武装抢劫活动，发生少数民族受压迫事件。同时，格雷岛所在国家还发生了地震、火山喷发等自然灾害，引发社会严重骚乱。根据联合国决议，多国部队前往实施人道主义救援，组建多国海军特混舰队。

中国海军参加此次演习舰艇编队指挥员龙卷出席了开幕式，并与参演国家海军要员一道在印尼海军准备的匾额上签名。龙卷介绍，中国海军爱好和平，愿意与世界各国海军一道为建设和谐海洋、深化交流和促进共同发展做出贡献。

同日，参演的中国海军舰艇编队在印度尼西亚龙目岛附近海域指定锚地，与多国海军舰艇一道，参加了由印尼海军组织的国际海上阅舰式。

上午10时许，来自34个国家的50艘舰艇按国际礼仪悬挂满旗在锚地接受检阅，中国海军导弹驱逐舰长沙舰、导弹护卫舰柳州舰代表中国海军参加阅舰式。

海面上战舰林立，各国海军舰艇按照计划组成4列纵队，参演官兵着装整齐位于各自甲板上分区列队。

空中战鹰轰鸣，来自中国、法国、英国、印尼等国家的舰载直升机组成3个飞行梯队，和多国海军联合组成的4个固定翼飞行梯队，整齐通过编队上空接受检阅。