Posted by admin

印尼男子持刀闯入教堂伤四人 已遭警方逮捕

【新加坡channel8news新闻网2月11日讯】一名22岁印度尼西亚男子今天持刀闯入一座位于印尼日惹（Yogyakarta）Bedhog地区的St Lidwina教堂 ，并袭击教堂内的人士，导致四人受伤，当中就包括神父和警方。

涉案男子被当地警方开枪击中，目前仍未知这起袭击案件是否与恐怖主义有关。

据报道，事发时，教堂正举行弥撒。一名目击者称，在弥撒开始几分钟后，一名会众成员进入教堂，当时他的头部流着血，在后面追着他的是一名挥着锋利武器的年轻人。

教会里的信众吓得四处窜逃，嫌犯也接着破坏耶稣和圣母像，并攻击祭坛前的牧师。不久后，警方赶到现场，先是鸣枪示警，但该名男嫌犯拒绝投降，并持刀刺向警察，警察随后向袭击者开枪。

据《路透社》报道，嫌犯相信是一名大学生。当地警方表示，他们仍在调查这名嫌犯的犯案动机。

印度尼西亚警方发言人Yuliyanto说，“我们目前无法确定这起事件是否与恐怖主义有关联。但我们可以确定嫌犯已经被警方拘留，目前在医院接受治疗。”

《法新社》报道，案发时约100人在教堂内参加弥撒。嫌犯挥动的刀长1米。

Yuliyanto表示，这名嫌犯的腹部被警方开枪击中，而目前对这四名伤者的伤势状况仍然不清楚。

印度尼西亚是在世界上拥有最多回教徒人口的国家，其他少数宗教徒还包括基督徒、印度教徒，和佛教徒等。

由于近年来有印度尼西亚的强硬派团体不断鼓吹政府在国内推行回教法，因而导致该国的族裔和宗教关系日益紧张。

受极端伊斯兰国组织影响，印度尼西亚也有越来越多人成为本土激进分子。