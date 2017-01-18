Posted by admin

印尼海军总参谋长Ade Supandi海军四星上将为

巴淡陈振合先生之PT. Palindo Marine造船厂承建之3艘战舰举行移交仪式

【本报巴淡讯】周二，2017年1月10日，中午10时正，印尼海军总参谋长Ade Supandi 海军四星上将专程从雅加达到来巴淡接收陈振合(Harmanto)先生的造船企业PT. Palindo Marine承建之3艘战舰。移交仪式在Batu Ampar 码头进行，仪式隆重举行。廖群岛省省长Nurdin Basirun 与巴淡市长Rudi先生也有到来观礼。另外军警长官，银行长，企业家都在邀请之列，陈振合先生也是巴淡颍川陈氏公会的副会长，公会主席陈来永以及一些理事们亦有到来见证贺喜。

陈振合董事长在致词中感谢海军的信任把建造战舰的重任交给他们：“我们全部用印尼本国生产的钢板、不锈钢、铝板等原材料，印尼的人民劳动力，印尼的工程师，如期完成任务。”一阵热烈的掌声由笔者带起。

印尼海军总参谋长Ade Supandi 海军四星上将在接收仪式上说：“我很高兴，感觉很荣幸，我们印尼人民已经有能力自己承建战舰。我要感谢Harmanto先生领导的PT. Palindo Marine 能够应用我们本国生产的钢板、不锈钢、铝板等原材料，为祖国节省外汇，我们不再需要向外国购买巡逻舰艇。到2024年我们还需要建造多艘巡逻艇，这3艘战舰将用于巡航保卫印尼东部海域。我要感谢陈振合(Harmanto)总经理的造船企业PT. Palindo Marine

为我们承建舰艇，而且时间准确，质量好。希望我们的友好合作能够持久下去。”又是一阵掌声的回报。

这3艘PC 40 M型战舰的编号为KRI Tatihu - 853, KRI Layaran - 854 和KRI ━ Madidihang - 855，舰艇长46. 23米，宽7. 90米，重量200吨 ，最高速度26节，人员35人，7万公升的储油量，18000公升的清洁水。拥有2部MTU发动机各2.480 马力。

仪式进行中，安全严谨，通道有军警守卫，空中有无人机盘旋。