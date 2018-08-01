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印尼法院宣布解散本土极端组织“神权游击队”

【新华社雅加达7月31日电（郑世波）】印度尼西亚首都雅加达的南雅加达法院31日宣布，以涉嫌发动多起恐怖袭击和与境外恐怖组织存在关联的罪名，解散印尼本土极端组织“神权游击队”或 JAD。

主审法官阿里斯当天在法庭上说，有充分证据证明“神权游击队”成员在印尼多个地区实施了恐怖袭击，审判小组一致判定“神权游击队”为非法机构并予以解散。

据印尼媒体报道，这一判决将允许印尼执法机构逮捕和起诉与“神权游击队”有关联的组织或个人，为印尼警方打击恐怖主义提供便利。

成立于2015年的“神权游击队”宣布效忠极端组织“伊斯兰国”，已被美国宣布为恐怖组织。“神权游击队”成立以来，在印尼发动了多起针对警察、平民和宗教场所的恐怖袭击，包括2016年1月的雅加达市中心爆炸案、2017年5月的雅加达公交车站爆炸案和今年５月的印尼泗水爆炸案。

解散“神权游击队”是印尼近期强化反恐努力的一部分。今年5月，印尼国会通过反恐法修订案，授予印尼警方在打击恐怖主义行动中更大权限。今年6月，南雅加达法院以涉嫌煽动和策划多起恐怖袭击的罪名，判处“神权游击队”创始人和精神领袖阿曼阿卜杜勒－拉赫曼死刑。