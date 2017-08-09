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印尼是“三权分立”民主国家

佐科威总统称我国不存在独裁政体现象

【雅加达点滴新闻网8月9日】近日来，有网民在社交媒体脸书（facebook）个人账户上贴文，指责我国总统佐科威是一位独裁者，佐科威总统透过国务秘书部官方网站澄清并驳斥这位网民的对总统的相关指责。

周二（8月8日），佐科威出席在雅京东区 Minhaajurrosyidin习经院举行的全国传统武术青年组（Persinas）竞赛活动时作出以上阐明。总统强调我国是民主国家，根本不存在独裁政体的现象，我国奉行“三权分立”：行政、司法、立法三大政府权力分立且地位平等，互相制衡监督和协商，哪有所谓的独裁者行为的可能性。

在节目活动中，佐科威总统还特地邀请台下一名儿童参赛者到台前并问这名儿童佐科威总统的容貌像是属于一名独裁者吗？

周三（8月9日），佐科威总统在政法安统筹部长维兰多 (Wiranto)，宪法法院（MK）院长阿里耶夫·希达雅特（Arief Hidayat），中爪哇省长 甘加尔·普拉诺沃（H. Ganjar Pranowo）陪同下，在中爪哇梭罗市主持亚洲宪法法院协会国际学术研讨会(AACC) 开幕仪式时，再次强调，“根据我国的宪法，行政、司法和立法机构都没具有绝对的权力。国家宪法保证国家机构之间的权力均互相平衡和监督，我国绝对不是独裁、专权、专制的国家，因为每个国家执法机构都在一个健康和正确的民主轨道上运行”。总统如斯说。