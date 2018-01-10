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印尼政府正加紧推动外交政策

为争取2019至2020年联合国安理会非常任理事国地位

【雅加达安塔拉新闻网1月09日讯】印尼政府正在加紧推动外交政策为争取2019至2020年联合国安理会（DK PBB）非常任理事国地位。

“外国政府的外交政策正在加紧争取2019至2020年联合国安理会非常任理事国地位。”外交部长蕾特诺 马尔苏迪（Retno LP Marsudi）周二（1月9日）在雅京如是表示。

印度尼西亚外交部长在2018年在努山打拉（Nusantara）厅举行的外交部年度新闻招待会转达了这一声明。

据我国外交部长蕾特诺称，印尼应该在联合国安理会中获得一席地位，因为印尼致力于维护世界和平与稳定的承诺得到妥善记录。

其中一个例子就是印尼在联合国的125个维和国家中排名第九。外交部长也认为，联合国安理会成员问题不是一个大问题，也不是一个小国，因为所有国家都有同样的权利。

“但是，需要确定的是，该国有多远，有为世界和平作出贡献的记录和承诺，”蕾特诺如是说道。

我国外长还表示，印尼高度赞赏友好国家提供的支持，也希望得到其他友好国家的支持。