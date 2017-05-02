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印尼担忧本国武装分子与菲南部武装组织合作趋密

【中新社雅加达5月1日电】 菲律宾当局上周突袭南部恐怖分子基地时，发现了一本印度尼西亚护照。两国当局担忧印尼武装分子和菲律宾南部阿布沙耶夫组织之间的合作可能趋于紧密。

据印尼《雅加达邮报》及新加坡《联合早报》1日报道，由于印尼和菲律宾两国的海域边界线很长，而边防力量又有限，印尼武装分子可轻而易举进入阿布沙耶夫组织的地盘。

对于在菲律宾南部恐怖分子基地发现印尼护照，印尼警方发言人斯通普表示，这一点也不令人感到意外，因为印尼境内的一些恐怖分子曾在菲律宾南部受训，并与阿布沙耶夫组织有关系。

印尼国家反恐局主任哈米丁透露，极端组织“伊斯兰国”近年来一直召集东南亚武装分子在菲律宾南部进行恐怖训练。“除了印尼，还有马来西亚、孟加拉和其他东南亚国家的武装分子都聚集在那里训练。”

他说，当局无法得知这些武装分子的确切人数，因为他们都是非法入境，“因为免签证政策，武装分子可自由进出菲律宾”。

印尼移民局发言人阿功受询时指出，靠近菲律宾边境的印尼北苏拉威西海域长期缺乏人手防卫，因此多年以来，印菲武装分子一直利用传统海路进出两国。

他介绍说，印尼移民局在靠近菲律宾南部地区的北苏拉威西棉加斯岛(Miangas)和马洛勒岛(Marore)各有一个边境关卡，当地人一般会通过这两个关卡进入菲律宾南部棉兰老岛的巴鲁特(Balut)和蒂班班(Tibanban)

。

阿功称，这两个关卡无法有效防止印尼武装分子进入菲律宾，因为当地人只要持有边境通行证即可入境菲律宾，根本无需护照。

阿功指称，菲律宾武装分子也利用这两个关卡进入印尼，他们最后会到中苏拉威西省波索市加入当地武装组织，“他们还通过这两个中转站走私武器”。

据阿功介绍，印尼移民局已派员到菲律宾达沃市确认上述在突袭中发现的印尼护照持有人身份。

印尼警方此前曾透露，当地恐怖组织计划在印尼摩鹿加群岛(Maluku Islands)北部的哈马黑拉岛(Halmahera)

建立武装基地。

印尼反恐专家指，武装分子选择哈马黑拉岛主要是因为它位置偏远，只有乘船才能抵达，而且该岛与菲律宾南部的一些小岛距离不远，方便两国武装分子前往。

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