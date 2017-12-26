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印尼归正福音教会举办2017圣诞节华语布道会

唐崇荣博士传讲“天上的圣火”

【本报周孙毅报道】欣逢2017年圣诞佳节来临之际，印尼归正福音教会（Gereja Reformed Injili Indonesia）于12月22日晚，在雅加达印尼归正千禧中心（Reformed Millennium Center of Indonesia简称：RMCI）弥赛亚圣堂举办2017年圣诞节华语布道会。

本场布道会的讲员是闻名于全世界华人教会的唐崇荣牧师。当晚，布道会的大部分参与者是印尼华人，也有来自其它国家的华人信徒。

今年的布道会有两个不一般的特征。第一是讲员接用华语讲道，不用印尼语翻译。在印尼这是颇为罕见的现象，因印尼的很多年青华人都不能用华语交流。布道会没有印尼语翻译，不仅因为听众更容易理解和吸收没有被翻译的讲道，更有甚者，这特殊的举措也传达了一个信息：华人基督徒要珍惜和传扬自己的语言与文化遗产。

唐崇荣牧师在布道会上指出，印尼的苏哈托政府有几十年禁止了华语教育，直至瓦希德当总统时，政府才开始解禁；所以华人要热爱自己的文化和语言，也要让他们的孩子学华语，听华语讲道。唐牧师认为，当了基督徒的华人也有来自上帝的文化使命，他们要保护并传扬中华文化。

布道会的第二个特点是在于今年的主题，“天上的圣火”。一般来说，圣诞节讲道或大会是强调欢庆的气氛和信息的，但这次唐牧师却选择了一个很多牧师在庆祝圣诞节时都没有提过的主题。唐牧师讲道时引用耶稣的话，“我来要把火丢在地上，倘若已经着起来，不也是我所愿意的吗？”（路加12:49）。

所以，耶稣诞生，实际上也是要在地上点燃属天的火的。唐牧师给听众解释圣经里一些事件中的各样的火的意思。总之，火是带来审判，也彰显出神的大能。信徒常说上帝是爱，但忽略了上帝也是公义之神，他热爱正义而审判不虔不义之人。人种什么就要收什么，所以天上的火是要燃烧不义，要求人向神作出交代。

但福音或好消息是要告诉人：耶稣来，为的是在十字架上替我们罪人承担我们该承受的愤怒和惩罚。明白了耶稣的救赎大工以后，我们的心被神透过十字架体现出来的爱所点燃。因此，我们也被圣灵的火热充满，去热心传扬基督的福音。唐牧师希望，这六十年以来已经燃烧他的心的福音火热还会燃烧基督徒的心，使他们继续兴旺福音。

布道会中，唐崇荣牧师创立的雅加达神剧社团（Jakarta Oratorio Society）也给听众献诗，唱了几首基督教的圣诞歌曲和赞美诗。

唐崇荣牧师是著名基督教华人布道家和神学家，今年77岁，祖籍中国福建。在他六十年的服事生涯中，在全世界各地至少向二千万人演讲。唐崇荣牧师十七岁时便开始传道人的事奉，他布道的特色是透过归正神学的圣经原则带领人归向基督，毕生致力于推动归正福音运动，于1989年创办印尼归正福音教会。