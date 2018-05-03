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印尼媒体关注“一带一路”框架下中国对印尼投资趋势

【中新社雅加达5月2日电】印尼最大英文报纸《雅加达邮报》2日以《中国对印尼的投资趋势》为题报道了在“一带一路”框架下，中国对印尼的投资趋势。

该报道援引印尼投资协调委员会(BKPM)主席托马斯伦邦(Thomas Lembong)的话称，中国对印尼投资的增长是一种“数学趋势”，因为“中国是世界上最大的经济体之一和人口最多的国家”。

托马斯本周一在雅加达的一次活动中说，“中国是120多个国家的头号贸易伙伴，也是印尼和许多其他国家的主要外国游客来源国”。他称赞目前正在进行的中国投资的冶炼厂项目，特别是在苏拉威西岛上的项目是“政府最可靠的投资项目之一，因为它们吸引了大量资金”。

该报道称中国“一带一路”倡议包含了“跨越亚洲、非洲和欧洲数十个国家的公路、铁路和其他基础设施建设项目”。自2013年该倡议提出以来，中国对包括印尼在内的诸多国家对外投资大幅增加。

报道称，作为“一带一路”倡议的一部分，上个月印尼和中国签署了五份由几个基础设施项目组成、价值233亿美元的合同。同时，印尼还在寻求中国在其国内一些经济走廊上的投资。

据印尼投资协调委员会的统计，2017年中国对印尼直接投资达34亿美元，同比增长26%，名列印尼第三大直接投资来源国。如果加上中国企业经由新加坡和中国香港对印尼的投资，中国实际上已经成为印尼最大的外资来源国。