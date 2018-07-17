Tuesday, July 17th, 2018 | Posted by

印尼多地搜捕和击毙多名恐怖嫌犯
总统要求通力合作反恐

周一（7月16日），佐科威总统（中）出席国民民主党举办的《捍卫国家学院》第二批新生入学仪式。图为国民民主党总主席苏里亚巴罗（左以），从业党总主席艾尔朗卡 哈尔丹托（右一）和内阁秘书 帕拉摩诺阿侬（左二）及ABN 校长IGK Manila（右二）。

周一（7月16日），佐科威总统（中）出席国民民主党举办的《捍卫国家学院》第二批新生入学仪式。图为国民民主党总主席苏里亚巴罗（左以），从业党总主席艾尔朗卡 哈尔丹托（右一）和内阁秘书 帕拉摩诺阿侬（左二）及ABN 校长IGK Manila（右二）。

 

【中新社雅加达716日电 (记者 林永传) 】连日来，印尼多地连续搜捕和击毙多名恐怖嫌犯，印尼总统佐科威（Jokowi）要求全社会通力合作打击恐怖主义。

据印尼媒体报道，715日凌晨3时，两名疑似恐怖分子骑着摩托车闯入西爪哇省南安由县(Indramayu)警署大院抛掷高压锅炸弹，在他们试图逃遁时被警员开枪击伤而被逮捕。

714日下午530分左右，印尼警方88反恐特种部队在日惹特区史勒曼县恩格利克镇搜捕恐怖嫌犯时，3名疑似恐怖分子手持枪支及大砍刀拒捕，在与警方枪战中被击毙，另一名恐怖嫌犯逃脱，2名反恐警员被刺伤。

此前，反恐部队在该地区逮捕了5名恐怖嫌犯，深入调查后于14日再度展开搜捕行动。

数日前，反恐特种部队在首都雅加达市中心马腰兰(Kemayoran)和丹拿旺(Tanah Abang)街区分别抓获一名恐怖嫌犯，其中一人为网约摩托车司机兼保安教练，警方在其租房内搜出50多支箭、自制枪支及涉恐宣传品。

今年5月份，印尼多地连续发生恐怖袭击事件，造成包括警察在内的重大人员伤亡。此后，印尼国会加速通过了《反恐法》修订案，加大打击恐怖主义力度。

随着818日亚运会开幕日的临近，印尼警方正大阵势高强度展开反恐行动。总统佐科威于715日再次要求全社会通力合作打击恐怖主义。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=220070

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