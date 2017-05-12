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印尼在南海对华服软

日媒称中国印尼合建高铁将动工

【中国新华网5月12日讯】日媒称，印度尼西亚的高铁建设工程或将在5月内全面动工。佐科威政府开始征用建设用地，合作对象中国作为融资条件提出的土地征用工作已进入最后阶段。印尼在中国举行“一带一路”国际合作高峰论坛之前做出了决断。预计双方将于5月15日签订融资协议。佐科威政权下的最大规模基础设施开发工程要启动了。

据《日本经济新闻》网站5月11日报道，此次的高铁项目为雅加达到西爪哇省万隆，全程140公里，用时45分钟。印尼与中国国企设立的合资公司负责运营和建设。总工程费超过50亿美元，其中的大部分资金将来自中国国家开发银行的贷款，但作为融资条件的征地工作进展缓慢。虽然在2016年1月就已举行了动工仪式，但工程进展仅停留在部分土地的平整作业上。

印尼国有企业部等相关部门的多位官员表示，“征地工作已进入最后阶段”。但征地花费的时间和成本超过了预期，总工程费比当初预估的51亿美元增加17%，将提高到约60亿美元。

雅加达起点站计划建在哈利姆·珀达纳库苏马国际机场（Halim Perdanakusuma）附近，高铁运营公司以租赁空军所有地的方向正在进行最终调整。

报道称，佐科威预定参加在北京举行的“一带一路”国际合作高峰论坛，计划同时就筹资事宜与中国达成一致。5月10日，印尼投资协调委员会主席莱姆邦透露，“预定5月15日签订融资协议”。

分析认为，中方首先将提供约10亿美元的资金，而不是全部的预定融资额。如果能在这个时间点获得融资，工程在月内就可全面动工。但完成原定的2019年竣工的目标比较困难。

报道称，印尼近期降低了在南海牵制中国的调门。为了使本国经济迅速增长，印尼对中国包括高铁在内的投资充满了期待。

报道称，该高铁项目也曾考虑导入日本的新干线方式。但不喜欢政府支出的佐科为政府突然改变主意，最终采纳了中国方案。