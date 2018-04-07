Saturday, April 7th, 2018 | Posted by

印尼国际特赦组织
要求政府删除亵渎宗教言论的法律

图为印度尼西亚国际特赦组织召开新闻发布会。

图为印度尼西亚国际特赦组织召开新闻发布会。

 

【雅加达时代周刊46日讯】印度尼西亚国际特赦组织执行主任乌斯曼哈米德（Usman Hamid）呼吁政府废除与宗教亵渎有关的法律。印度尼西亚国际特赦组织对最高法院（MA）驳回前任雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja PurnamaAhok）因被指控亵渎案而深表遗憾。

最高法院失去了通过不公正亵渎法的机会。”乌斯曼周四（45日）在雅京中区印度尼西亚国际特赦组织办事处如是说道。

最高法院在326日驳回钟万学的复审（PK）申请。最高法院发言人Suhadi说，驳回钟万学的请愿原因是由于Artidjo Alkostar领导的评委小组无法接受。为此，最高法院法官驳回钟万学辩护律师所提出的复审请求。

乌斯曼说，2017年约有12人将被判亵渎罪。2005年至2014年期间，约有106人因宗教亵渎文章而被起诉和定罪。

菲菲（Fifi Lety Indra）亦是钟万学的姐妹认为，最高法院对前任雅京特区省长的司法复审决定存在不合理之举措。据菲菲说，这个决定太过早宣布。

当时我们提出不合理的司法复审，结果复审很快就被终止并立即在下午宣布。” 菲菲如是说到。

众所周知，最高法院刑事记录于37日收到钟万学的复审要求，并于313日提交Artidjo Cs审查委员会。钟万学对20174月在雅京北区地方法院因宗教亵渎的指控服刑2年而提出复审。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=211476

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