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印尼国家抗灾机构：

雅京将有1万1450人受到洪水泛滥影响

【雅加达安达拉新闻网2月6日讯】印尼国家抗灾机构（BNPB）数据、信息和公共关系主任索托波（Sutopo Purwo Nugroho）表示，将有逾万雅京居民受洪灾影响而导致流离失所。

“根据雅加达BPBD报告，洪水覆盖雅京东区、南区和西区的12个区以及20个城市村庄的141邻组和49居委会。” 索托波周二（2月6日）在新闻发布会上如是说道。

索托波说，这些遭水淹的灾民分布在雅京南区和东区的31处。 尽管成千上万的房屋被水淹，但许多灾民任然不愿疏散。

雅京东区遭水淹的灾民有24处2632人，也就是干冬墟区14处1千057人以及Kramat Jati区有10处1千575人。

雅京南区遭水淹的灾民有7处3900人，Pancoran区4处3200人，Tebet 区3处700人。索托波说：“遭水淹灾民的后勤援助已经分配，总的来说，处理工作进展顺利”。

印尼国家抗灾机构和雅京地方赈灾机构（BPBD）共同设立了31灾民援助站，其中包括清真寺、大厅、村长办公室、综合儿童游玩空间（RPTRA）、教育设施以及其他公共设施。

“印尼国家抗灾机构和雅京地方赈灾机构同心协力协助处理雅京洪水，雅京特区省政府官员与非政府组织和社区组织一起到现场协助克服洪水。”索托波说。

索托波呼吁公众在洪水、山体滑坡和龙卷风的情况下继续加强防备。因为 二月是爪哇岛雨季的高峰时期。