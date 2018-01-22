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印尼国家抗灾机构表示

应该防止2018年巨港亚运会期间的森林火灾

【雅加达安达拉网】印尼国家抗灾机构（BNPB）公关及信息中心主任苏托波（Sutopo Purwo Nugroho）表示，2018年亚洲运动会（Asian Games简称亚运会）即将到来，我国作为该四年一度的东道主，并分别在雅加达和巨港举行该亚运盛会。不过我们在巨港亚运会举行时必须防止森林发生火灾。

“该亚运会将于今年8月和9日举行，当时在巨港的天气是旱季，经常发生泥炭土地，尤其是南苏门答腊发生森林火灾。”印尼国家抗灾机构（BNPB）公关及信息中心主任苏托波在电话中如此说道。

苏托波还解释，以上发生森林和泥炭火灾必须找寻预防解决办法。我们必须准备克服森林火灾的方法，不过我们更好能够预先防止森林火灾。

“我们必须确保不发生森林火灾，因为森林火灾可以蔓延到亚运会周围的体育场，不过这个情况让我们作为东道主感到害羞。因此，佐科威总统（Joko Widodo）对此亚运会的筹备工作特别关注。” 苏托波这样表示。

苏托波认为，我们很有信心能够克服和预防森林火灾，因为我们在2015年、2016年和2017年曾有过这样的经验。

“我们拥有扑灭森林火灾的报告，2017年扑灭森林火灾的方法与2016年的更好，不过最糟糕的森林火灾是在2015年发生的森林火灾。” 苏托波如是说。

此外，2015年、2016年和2017年是我们最好预防森林火灾的方法。若在巨港发生森林火灾，我们可以化解烟雾不会蔓延到亚运会的体育场以及不会影响飞机起飞和降落的时间表。