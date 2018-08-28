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印尼国家情报局坦承

参与解散廖内2019年更迭总统机会运动

【Liputan6.新闻网雅加达8月27日讯】印尼国家情报局（BIN）坦承参与解散廖内省2019年更迭总统机会行动。BIN发言人瓦万（Wawan Hari Purwanto）表示，此举是执行现行规则的一种形式。

据Wawan周一（8月27日）收到的书面声明中说，支持2019年更迭总统活动家Neno Warisman抵达廖内引起了人民群众的同意和反对。此外，廖内地区警察局没有颁发执行这些活动的许可证。

揃IN和国家地区情报局（BINDA）的任务是维护宪法精神，其职责是维护该地区的规则和秩序。” 瓦万在声明中如是说。

原因是BIN参与解散廖内2019年更迭总统机会运动的步骤是预防社区发生冲突。所以拒绝Neno 的到来。瓦万补充道。

根据廖内BIN发言人瓦万说，Marsma Rachman Haryadi作为Kominda（地区情报委员会）的负责人，必须站在最前沿采取预防措施，以便事情不会发生。

众所周知，Neno Warisman计划于周日（8月26日）在北干巴鲁举行廖内2019年更迭总统机会运动。然而，当Neno周六（8月25日）抵达北干巴鲁市Sultan Syarif Kasim机场时遭到一群社区民众的拒绝。