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印尼团结公正党PKPI宣布

支持佐科威竞选2019年总统选举

【雅加达Tempo.Co新闻网6月12日讯】由亨特罗柏利约诺（AM Hendropriyono）陆军退役上将领导的印尼团结公正党（PKPI） 正式宣布支持佐科威（Jokowi）总统参选2019年我国总统选举。

周一（6月12日）亨特罗柏利约诺于雅京门腾（Menteng）PKPI中央党部在一群PKPI志愿者前面宣读了PKPI党中央支持佐科威在2019年蝉联总统宝座的决定。PKPI中央理事会总主席亨特罗柏利约诺也下达命令全国各地方理事会必须配合党中央的决定，并立即采取必要战略性的步骤，维护并全面贯彻PKPI中央理事会的政策。

亨特罗柏利约诺宣读支持·佐科威宣言时，我国前副总统特里·苏特里斯诺（Try Sutrisno）也站在台上。

亨特罗柏利约诺也阐述了PKPI中央理事会决定支持佐科威总统的理由是佐科威政府不仅积极发展爪哇岛的公共基础设施，佐科威工作内阁也大力促进全国地方经济和公共基础设施的建设，这是毫无疑问的佐科威政府有目共睹的亮点。亨特罗柏利约诺续说，除了建公共基础设施，佐科威政府还成功在全国12个偏远地区实行燃补贴油价格与爪哇岛的价格同样的价格。