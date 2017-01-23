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印尼团结党：若没有钟万学

雅京将恢复杂乱无章的原貌

【雅加达Liputan6.新闻网】印尼团结党中央理事会（DPP PSI）秘书长拉扎安托尼（Raja Juli Antoni）说，自从因休假的雅京特区省长钟万学（Basuki Tjahaja Purnama）因参加2017年雅京特区地方首长选举而暂时不能处理雅京事务后，雅京各地区又呈现复杂乱无章的原貌。

“例如曾经被钟万学整顿和修建的人行道，现在已经没有人监督，市民可以随时随地在路边摆摊做生意，霸占行人道。丹那阿邦市场杂乱无章，就是最好的写照。”这位原穆罕默迪亚学者协会（IPM）总主席托尼周日（22/01）对Liputan6记者如是说道。

据托尼说，自从雅京特区省长钟万学休假，雅京各地又恢复到一片乱七八糟的景象。托尼把丹那阿邦市场作为例子。安多尼承认，他的团队报告说，执行人员和城管队有义务整顿丹那阿邦市场，他们反而偷懒不工作。

以前钟万学曾经以严厉的态度解雇懒洋洋的雅京特区公务员，据托尼说，雅京在钟万学的领导下，把雅京整顿的井井有条。然而，钟万学休假这段时间，雅京变成一片杂乱无章的局面。

托尼说，钟万学不仅在雅京建设方面大力推进，钟万学还非常严厉培养雅京特区公务员的工作态度，不仅以负责任态度履行公务还要建立严格的工作纪律。

“可想而知，如果钟万学不再是雅京省长，我相信在雅京生活的人会更加困难和复杂。”托尼如是说道。