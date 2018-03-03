Saturday, March 3rd, 2018 | Posted by

印尼团结互助党正式宣布
2019年总统选举支持佐科威

佐科威总统（中）周四（3月1日）在总统府接见印尼团结互助党（PSI）中央理事会总主席格蕾丝娜塔莉（右二）、秘书长 Raja Juli Antoni （右）和 PSI主席 Tsamara Amani Alatas（左）。

佐科威总统（中）周四（3月1日）在总统府接见印尼团结互助党（PSI）中央理事会总主席格蕾丝娜塔莉（右二）、秘书长 Raja Juli Antoni （右）和 PSI主席 Tsamara Amani Alatas（左）。

 

【雅加达讯】佐科威总统周四（31日）在雅京独立宫接见印尼团结互助党中央理事会(DPP PSI)总主席格蕾丝娜塔莉（Grace Natalie）、秘书长 Raja Juli Antoni PSI主席 Tsamara Amani Alatas

PSI正式宣布支持佐科威为2019年总统大选候选人。”格蕾丝周四（31日）在雅京总统府拜见佐科威总统之后如是向传媒传达。

格蕾丝解释说，作为第一次参选2019年选举的政党，佐科威还向PSI提出具有意义的建议和勉励。但是具体内容格蕾丝不愿想透露。

这是属于秘密的内容。但佐科威总统却给了我们很好的建议和构想。”格蕾丝说。

这位前电视广播节目主持人格蕾丝说，自去年以来，取得2019年选举资格而抽到参选编号13PSI已经在各种场合和社交网站表示支持佐科威为2019年总统候选人。 迄今为止，PSI仍然始终如一坚定支持佐科威政府。

PSI主席Tsamara补充说，她告诉佐科威总统， PSI已在社交媒体上，在不违反普委会的规定下，向网民宣传PSI的存在和佐科威政府所取得的卓越政绩，网民尤其是年轻选民的反应良好并表示对PSI的支持。

佐科威总统也表示支持，佐科威总统也意识到2019年的选举，社交网站将扮演举足轻重的重要角色。“Tsamara如斯说。

Tsamara补充说，PSI将更积极在社交媒体传播有利于佐科威政府执政以来所取得有目共睹的政绩。此外，希望可以吸引更多的年轻选民继续支持佐科威的政府和佐科威为2019年总统候选人。

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