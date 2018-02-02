Friday, February 2nd, 2018 | Posted by

印尼和柬埔寨将在经贸投资旅游业加强双边关系

我国外交部长蕾特诺 马尔苏迪（右）与柬埔寨外交部长布拉索昆（左）周五在雅京举行会谈。

我国外交部长蕾特诺 马尔苏迪（右）与柬埔寨外交部长布拉索昆（左）周五在雅京举行会谈。

 

【雅加达Bisnis.新闻网讯】印度尼西亚和柬埔寨同意加强两国关系，特别是在贸易、投资、旅游和各领域的合作。

我国外交部长蕾特诺 马尔苏迪（Retno Marsudi）周五（22日）在雅京与柬埔寨外交部長布拉索昆 (PrakSokhonn) 举行双边合作会议。

当时，蕾特诺转达了印度尼西亚的承诺，即以柬埔寨共和国第四次联合委员会会议（SKB）为主要双边论坛，以鼓励改善双边关系，特别是在履行两国间的承诺和协议方面。

在经济领域，在20171 11月双边贸易额为4亿9275万美元。上年同期贸易额为4亿美元。 如果具体说明，过去5年来贸易逆差的价值呈上升趋势，印度尼西亚有盈余。蕾特诺补充说，印尼在保健产品领域的合作潜力还很大。

作为具有世界遗产的国家，两国部长还致力于通过吴哥窟（Angkor Wat）与婆罗佛塔之间的姐妹庙合作，加强两国旅游和文化等领域合作。

在地区问题上， 例如就南海地区的和平与安全而言，两国认为东盟成员国需要更具体的合作。

与此有关的问题，印度尼西亚和柬埔寨考虑在20178月通过南海行为准则（COC）的框架下。双方都希望在20183月举行的COC谈判能够顺利进行。

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  • 柬埔寨 文化遗产

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