Monday, April 30th, 2018 | Posted by

印尼劳工联合会
支持帕拉波沃为2019年总统候选人

图为大印尼行动党帕拉波沃苏比安多（左）和印尼老公联合会主席赛义德伊克巴尔（右）。

图为大印尼行动党帕拉波沃苏比安多（左）和印尼老公联合会主席赛义德伊克巴尔（右）。

 

【雅加达安塔拉新闻网429日讯】印度尼西亚劳工联合会（KSPI）在全国代表工作会议（Rakernas）上一贯支持大印尼行动党中央理事会（DPP Gerindra）总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）参加2019年总统选举。

到目前为止，只有帕拉波沃能致力于满足工人和人民的需求，因此KSPI将一贯支持帕拉波沃当选为2019年至2024年总统。” 印度尼西亚劳工联合会主席 赛义德伊克巴尔（Said Iqbal）周日（429日）在新闻发布会上如是说道。

赛义德进一步解释说，这是在KSPIRakernas参与者发表意见有关2019年总统选举候选人后所作出的决定。

KSPI的考虑之一是向帕拉波沃提供支持，因为帕拉波沃致力于履行KSPI以合同形式提出的工人和人民的十项要求（Sepultura）。

赛义德说，这个支持将于51日在史纳延宣布。此外，KSPI还建议各政党让前海事与资源统筹部长利萨兰里（Rizal Ramli）担任副总统。利萨兰里被认为是帕拉波沃最合适的搭档人选，因为利萨兰里被认为是最理解并可以找到经济问题解决方案的人。

赛义德继续说，由于政府一些政策被视为没有保护劳工的权利，例如2015年政府关于工资，税收大赦法的第78号条例，直至2018年关于外籍工人的第20号总统令。这也是KSPI不支持现任总统佐科威的原因。

Short URL: http://www.shangbaoindonesia.com/?p=213674

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