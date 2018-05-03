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印尼劳工联合会宣布2019年支持帕拉波沃

【雅加达罗盘报新闻网讯】劳工阶层的民众心态及行为特征是较单纯的思维和仅顾虑到短期的利益，因此劳工阶层民众容易被政治势力左右，往往成为政治工具，第三世界国家的劳工群众的反动势力可呼风唤雨，捞取政治资本。

印尼劳工联合会（KSPI）利用五一劳动节之际，在雅京史纳延汇集了成千上万来自雅京周围的劳工进行示威，并以维护劳工的名义，向政府提出多项政治要求。

KSPI领导也在五一劳动节集会之际，宣布支持大印尼行动党（Gerindra）总主席帕拉波沃苏比安多（Prabowo Subianto）为2019年总统选举候选人。

国民使命党中央理事会（DPP PAN）总主席祖尔基弗利哈桑（Zulkifli Hasan）评价针对KSPI的政治行动是合情合理的，不足为奇。

“这是政治运动。因此，我不认为支持工人的政治权利。” 祖尔基弗利周三（5月2日）在雅京史纳延国会大厦如是说道。

祖尔基弗利补充说，KSPI有权表达其政治立场，包括支持某总统候选人。

KSPI也与帕拉波沃签署10项政治诉求，其中是要求政府提高最低工资，要求撤销政府有关外籍工作人员（TKA）的总统法令。 若帕拉波沃当选2019-2024总统，KSPI要求获得劳工部长职位的配额。 作为支持帕拉波沃的劳工组织，该请求被认为是公平合理的诉求。

“如果我们要签订政治契约，就必须有能够护送政治契约的工人。” KSPI主席赛义德伊克巴尔（Said Iqbal）对记者如是说道。