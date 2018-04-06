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印尼信息与通讯部警告Facebook

若大选出现假新闻或数据滥用就封杀

【雅加达TRIBUNNEWS新闻网4月6日讯】信息与通讯部长鲁迪安塔拉（Rudiantara）周四（4月5日）在雅京国家独立宫向传媒记者坦诚已经注意到英国数据政治分析公司剑桥分析（Cambridge Analytica）被曝出滥用8700万脸书（Facebook）用户数据的丑闻，特别是美国公民的用户数据。

“我已打电话给印尼脸书公司，提到了两件事，首先请检查Facebook用户印度尼西亚有多少数据被滥用的确定性，但目前显然印尼客户数据有一百万多被不当获取。” 鲁迪安塔拉部长周四在雅加达国家独立宫如斯说。

此外，鲁迪安塔拉部长还声称已要求Facebook遵守我国信息与通讯部部长关于我国国民的个人数据的条例，如果脸书公司不遵守规则，则会面临两项惩罚性制裁。

“行政处罚及刑事犯罪处分，最高可被判处12年刑事处罚和120亿盾罚款。” 鲁迪安塔拉部长说。

鲁迪安塔拉部长补充说，任何处分或制裁将由国家警察实施，信息与通讯部仅限制于网络通讯的制裁措施，例如关闭或暂停该社交网络的营业。信息与通讯部将与国家警察保持密切协调合作。

自Facebook被曝丑闻数千万客户数据被英国数据政治分析公司Cambridge Analytica误用以来，一直尝试各种办法挽救。尽管如此，公司仍是面临用户信任危机，而且面临美国联邦贸易委员会调查及世界各地的多项法律诉讼。Facebook 因此陷入信息安全危机。有些国家甚至直接宣称要封杀Facebook。而这个国家，其中便是社交网站虚假新闻猖獗的印尼。

我国信息与通讯部长鲁迪安塔拉表示：一旦有证据显示印尼公民的个人数据未经授权滥用，或Facebook 无法在即将到来的选举中打击「假新闻」，我国执法机构就会封杀这家全球网民热爱的社交媒体公司。

鲁迪安塔拉还称鉴于Facebook 的泄露数据的前科，他们不得不担心Facebook 会对2019年总统大选造成负面的影响。不仅是Facebook，印尼也对其他社交媒体如推特（Twitter） 和谷歌（Google） 发出警告。对此， Twitter 和Google 此前已答应协助印尼调查。

所以接下来，就看各国对Facebook 的调查如何了，如果真的出现印尼警告的现象，那么Facebook 就可能回天乏术。