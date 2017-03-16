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印尼伊联总主席赛义德：让中印尼两国友好代代相传

【中新社】印尼井里汶3月15日电(记者 林永传)印尼最大穆斯林团体伊斯兰教士联合会(简称伊联)总主席赛义德 (Said Aqil Siradj) ，15日在与受其邀请访问井里汶的中国驻印尼大使谢锋共同参加井里汶根贝经学院及伊联大学的活动时表示，中国是印尼的好邻居、好朋友，印尼应同中国这个最大的邻居发展良好关系，让两国友好代代相传。

谢锋在访问井里汶的首站根贝经学院，受到赛义德及经学院3000多名师生的热烈欢迎。

在向该院师生发表讲话时，赛义德回顾了中印尼两国友好往来的历史，他说，中国与印尼两国友好交往源远流长，中国在印尼伊斯兰教传播历史上曾经发挥重要作用，两国各领域友好往来历史悠久，中国是印尼的好邻居、好朋友。

赛义德表示，印尼应该同中国这个最大邻居发展良好关系，让两国友好代代相传。

赛义德回忆了访问北京、新疆，西安、广州等地的所见所闻，他说，中国穆斯林人口众多，分布广泛，在各地都有穆斯林社区、清真寺及穆斯林餐厅，中国政府为穆斯林履行宗教义务及习俗提供各种支持和便利。

赛义德说，印尼人民应该为中国这个邻居取得的发展成就感到高兴，他表示，印尼伊联支持中印尼合作开展的以雅万高铁为代表的一系列基础设施合作项目。

他说，中国不仅给印尼带来了投资及先进的生产技术，还创造了大量就业，为印尼人民带来福祉。

由赛义德的外祖父哈伦于1908年创立的根贝经学院，如今已发展成为井里汶历史最悠久、规模最大、影响力最广的经学院之一。

随后在印尼第一所伊联大学——井里汶伊联大学公开课讲授中，赛义德重申了同样的观点，期望中印尼两国人民世世代代友好下去。

伊斯兰教士联合会是印尼规模最大的穆斯林团体，现有会员8000多万人。