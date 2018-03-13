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印尼为推动解决巴勒斯坦问题不懈努力

佐科威在雅京接见哈萨克斯坦参议院代表团

【雅加达Liputan6新闻网3月13日讯】佐科威总统周二（3月13日）在雅京国家独立宫由国务秘书部长普拉蒂克诺 (Pratikno)、我国外交部副部长M Fachir和国议会合作机构（BKSAP）主席国会议员Nurhayati Ali Assegaf陪同下，接见到访的哈萨克斯坦参议院议长代表团。

在致辞中，佐科威总统对哈萨克斯坦参议院议长Kassym-Jomart Tokayev和其他成员对我国的访问表示诚挚的欢迎。

“谢谢议长阁下和其他国会议员对我国的访问，我国是最大的穆斯林人口占多数，多元化民族和宗教信仰的国家。”佐科威总统说。

“感谢真主，在互相尊重和宽容的原则上，我们始终坚持殊途同归多样化团结的精神，共同维持国家的完整统一。”总统继续说道。

哈萨克斯坦参议院议长Kassym-Jomart Tokayev在致词中，除了特别感谢佐科威总统的热情接待，也对我国多元化团结的精神印象深刻，他也特别邀请佐科威总统于今年十月十日访问哈萨克斯坦首都阿斯塔纳（Astana）。

他说，在纪念哈萨克斯坦与印度尼西亚建立外交关系25周年之际， Kassym-Jomart Tokayev说印尼是哈萨克斯坦亚洲重要的合作伙伴国家。哈印两国在各领域的务实合作前景充满光明。他继续说道。

除了拜访总统，哈萨克斯坦参议院议长代表团也访问了我国国会。我国国议会合作机构（BKSAP）主席国会议员Nurhayati Ali Assegaf在会议结束后向传媒阐述，我国希望与哈萨克斯坦合作为推动解决巴勒斯坦问题，协助巴勒斯坦人民建国的合法权利。

“佐科威总统希望印度尼西亚和哈萨克斯坦作为两大穆斯林国家，不懈努力，继续推动解决巴勒斯坦问题。Nurhayati说。

Nurhayati表示，我国也希望哈萨克斯坦给予支持印度尼西亚被提名为联合国安理会成员之一。