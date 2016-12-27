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印尼中华俱乐部成功举办第三届“三一非城勿扰”相亲活动

并为亚齐灾区捐赠6千万盾

【本报讯】12月24日下午，由印尼中华俱乐部主办，三一重工印尼公司冠名赞助举办的第三届“三一重工 非城勿扰”相亲活动，在美丽的雅加达海边DISCOVERY HOTEL隆重举行。

参加此次活动的共有11位女嘉宾、8位男嘉宾，男女嘉宾中分别有2位印尼华族姑娘或小伙儿，其它都是来自中国大陆的朋友，最大的年龄38岁，最小的年龄22岁。

第一对牵手的是2号来自深圳的小伙儿郭靖，与来自印尼的4号、身高1.67M的华人本土姑娘CANDY。他们幸福滴牵手后没有把活动搞完，就一起直接去了教堂，可不是办婚礼呦，只是参加平安夜聚会活动。

第二对成功牵手的是男4号李国强。点评嘉宾说皮肤黑的男人比较靠谱，这个穿黑色裙子的1号姑娘邵秋玲还真实诚，果断牵手！

第三对牵手成功的是本地华人男生邱烈伟，他可是本次节目男主持人邱烈丰的亲哥哥呦，这兄弟俩今天算是出尽了风头啦。喜欢英国文学的他和和同样喜欢阅读的大陆女生罗湘飞成功牵手，又是一对异国之恋！

第四对牵手成功的是7号男嘉宾邱晓初牵手8号女嘉宾广东女孩梁芳芳，原来7号男嘉宾的心动女生就是8号，缘分啊！看看他们走下台时甜蜜的笑容，就知道他们有多么幸福。在全家福中我们可看到，细心的7号男嘉宾怕新牵手的8号女嘉宾冷，已经把他的西服披在了新女友身上，为这样的暖男赞一个！

在节目正式开始前，三一重工、印尼中华俱乐部、印尼PT.TOYO TIYI INDONESIA、金利亚印尼彩钢业有限公司向本地红十字进行了捐赠，共计6千万印尼盾。

VIVO、创维、SUNLOT申鹭达为本次活动赞助礼品。印尼华谊文化公司负责人娜姿有感于印尼中华俱乐部的无私奉献，决定赞助印尼中华俱乐部。同时也感谢DISCOVERY HOTEL对活动的大力支持。

印尼三一重工赞助的《非诚勿扰》活动从2012年开始，今年已经是第三届，也是来参加观看人数最多的一届，大约500人。第一届的牵手嘉宾毛燕丽已经幸福滴有了爱情结晶，他们也来为现场的男女嘉宾们讲解牵手成功的经验和幸福的感言，

祝福本届的男女嘉宾牵手成功。男主持人及时给出了总结台词：原来男嘉宾牵手成功的三个秘诀就是：1、坚持，2、脸皮厚，3、坚持脸皮厚。

中国驻东盟使团谭书富参赞；印尼红十字会 Sandi女士, 三一亚太总经理徐庆伟，总经理刘俊；印尼中华俱乐部余应群会长，刘城副会长，谢建华副会长兼秘书长，王全民副会长；点评老师：央视贾建京老师，Toya渔业玛丽老师，_信集团首席代表杜□老师，高级顾问：洪培才，贾建京，熊天喜，黄扬武，顾时宏，京津冀会长王全民，福建会长黄扬武，广西会长白先迪，江西会长吴长富等参加。

印尼中华俱乐部成立于2012年4月18日，是联络在印尼或曾在印尼工作生活的中国人、华人的民间自发公益性慈善组织。秉承“同在印尼，我们相亲相爱”的宗旨，致力于为中国人在印尼的工作、学习和生活当好媒介和桥梁。值此新年到来之际，印尼中华俱乐部祝愿大家在新的一年里身体健康，万事如意，我们下次非“城”勿扰再见！