Posted by admin

印尼与俄罗斯签署咨询合作协议

携手合作遏制极端意识形态不断蔓延的趋势

【雅加达点滴新闻网8月9日】周三（8月9日），我国外交部长蕾特诺·马尔苏迪 （Retno LP Marsudi）在雅京中区Pejambon大街外交部总部，与到我国访问的俄罗斯外交部长谢尔盖•拉夫罗夫（Sergey Viktorovich Lavrov）举行会晤，双方进行具有建设性和亲切的会谈并承诺将在各领域加强合作，包括共同遏制极端意识形态和恐怖主义活动不断蔓延的趋势。

通过签署的合作协议，希望两国之间的关系将更加密集，印俄两国将保持紧密的沟通和协商，继续深化两国之间在各领域的合作与配合，其中是防范极端主义和恐怖主义活动的扩散。蕾特诺外长如斯对传媒阐述。

除了在咨询及协商的合作，印俄两国也政治、安全、经济和旅游等领域的达成多项合作意向。俄罗斯外交部长谢尔盖•拉夫罗夫８日抵达雅加达开始为期两天的访问，这是他首次访问印尼，在雅加达期间，拉夫罗夫也会见东盟秘书长黎良明。

据俄罗斯卫星网8月8日报道，俄罗斯外长拉夫罗夫8日表示，俄罗斯和印尼已经准备了一份关于打击恐怖主义意识形态的合作协议草案，预计该草案将在今年秋天正式对外公布。

之前，拉夫罗夫在菲律宾接受采访时说：“东亚峰会领导人会议将于秋季在菲律宾马尼拉举行，届时我们将会提交一份由俄罗斯和印尼共同起草的草案，这份草案致力于打击恐怖主义意识形态的不断扩散。我们都认为这是一个非常重要的主题，所以需要密切关注。”

拉夫罗夫说，极端组织“伊斯兰国 - ISIS”的潜在威胁并未完全消除，“伊斯兰国”成员散布在全球多个地区的角落，双方同意在双边及多边合作打击“伊斯兰国”等极端组织上加强协调。