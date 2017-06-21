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卡铎总司令声称国军完全效忠佐科威总统

【雅加达安达拉通讯社】印度晴雨表民调机构执行主任穆罕默德 戈达利（Muhammad Qodari）评估，国军总司令卡铎·努尔曼多（Gatot Nurmantyo）陆军上将声称国军完全效忠佐科威（Jokowi）总统政府将具有重要的意义，进一步表示国军将坚持效忠佐科威总统为国家三军最高统帅。

“国军总司令卡铎上将在多位外国国家领导人和数千名士兵前面声称国军完全效忠佐科威总统政权，将有助于扫除外界称卡铎上将可能在2019年总统选举中与佐科威站在不同的政治立场，甚至成为佐科威竞选总统的绊脚石。”印度晴雨表执行主任戈达利周三（6月21日）在雅京如是说道。

何况在很多紧张关键时刻，卡铎上将总是站在最前锋拥护佐科威总统，Qodari接着说。

国军总司令卡铎上将于周一（6月19日）在雅京东区国军总部Cilangkap与国军将领和士兵一起进行开斋时作出此声明。

参加这次开斋的有佐科威总统、尤淑夫 卡拉（Jusuf Kalla）副总统、国会议长祖尔基弗利 哈桑（Zulkifli Hasan）地方代表理事会主席乌斯曼 沙普达（Oesman Sapta Odang）、我国最高法院（MA）院长哈达阿里 (Hatta Ali)、国家警察总长狄托卡纳维安（Tito Karnavian）以及数千名士兵，国军总司令卡铎·努尔曼多陆军上将确保国军在背后全力支持和效忠佐科威总统。