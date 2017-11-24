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卡铎努尔曼多即将退役

总统将尽快提交国会审核三军总司令人选

【马打蓝点滴新闻网11月23日讯】周四（11月23日）出席在西努沙登加拉省马打蓝举行的伊联（NU）伊斯兰教士全国会议的我国总统佐科威表示，将尽快提交国会审核三军总司令人选，接替即将退役的国军现任总司令卡铎努尔曼多陆军上将（Gatot Nurmantyo）。

任命国军三军总司令是总统的特权，但是总统推举的总司令人选需要经过国会（DPR）进行测试适当与资格测试（fit燼nd爌roper test），审核三军总司令人选的条件及从军服役的良好记录。

上周三（11月15日），国会第一委员会副主席TB Hasanudin曾表示，希望一任三军总司令理应由空军担任，因为陆军以联系两任担任国军总司令的职位。

前阵子，国内政治观察家Gufron Mabruri建议Gufron Mabruri也建议国军总司令理应由陆海空三军轮流担任的机制或惯例。当然在挑选国军总司令时。总统也会顾虑到公众的意见或期待。

值得一提的是，我国第四任总统瓦希德（ Gus Dur）执政时，曾任命维多多海军上将（Laksamana Widodo AS）担任国军三军总司令。苏西洛（ SBY）执政时也曾经委任佐科苏延多（Djoko Suyanto）空军上将担任国军三军总司令职位，佐科苏延多退役后还继续担任政治司法与安全统筹部长。以史为鉴，国军事实上已曾建立过陆海空三军轮流担任三军总司令的机制或惯例。

很快就要进入2018年地方首长选举整治年，国军现任总司令卡铎明年三月即将退役，因此国军总司令人选的决定刻不可缓，因为国军将在2018年全国各个选区和2019年总统选举中协助警察维持社会治安扮演重要的任务。TB Hasanudin当时如斯说。