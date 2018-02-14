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卡拉被视为具有扎根基层的实力派人物

声称2019年不再与佐科威搭档

【雅加达罗盘报新闻网2月13日讯】长期研究东南亚，特别是印度尼西亚政治发展的新西兰籍资深新闻工作者约翰麦克贝特（John McBeth）上周在亚洲时报(Asia Times) 新闻网发表文章称，现任副总统尤淑夫卡拉尚有机会成为佐科威2019年总统选举的搭档。 除了代表印尼东部选民，副总统卡拉也被视为拥有伊斯兰基层的多数支持者。

据约翰的观察，卡拉不仅拥有庞大的穆斯林群体，这位南苏拉威西成功商人，除了担任印尼清真寺委员会主席，卡拉目前还担任伊斯兰学生协会（HMI）主席。

若卡拉接受2019年副总统候选人的推举，他将成为我国担任副总统职位最长时间的副总统，因为卡拉已在2004-2009年 苏西洛（SBY）时代担任副总统职位。

然而，国内也有法律观察员提出不一样的观点，

巴厘岛Udayana大学法律专家Jimmy Z Usfunan周二（2月13日）表示，卡拉已在苏西洛执政时担任副总统职位，届满五年，在佐科威政府担任同样职位也将届满五年，根据45年宪法第七章宪法规定，卡拉不能再连续担任副总统职位。

国内另一国家宪法专家Refly Harun异口同声表示，无论如何卡拉已不可能在2019年总统选举中成为副总统候选人。

“根据宪法规定，总统获副总统职位两任后就不能连续，宪法明文规定国家正副元首仅能两任。擱efli如斯说。

“除非卡拉副总统职位没有届满，像前任总统美佳娃蒂，那就另当别论，她还可以成为总统候选人。”他继续解说。

1942年5月生于南苏拉威西的副总统卡拉周二(2月13日)在副总统办公室表示，“我曾经说过，考虑到年龄的关系，我不会再参加正副总统选举，年轻人领导国家才有活力。”

虽然不会参加选举，但卡拉肯定会在2019年总统选举中继续支持佐科威蝉联总统宝座。副总统卡拉这样说。